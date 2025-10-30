Beşiktaş'a derbi öncesi Rafa Silva müjdesi!
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rafa Silva, takımla beraber çalışmalara başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
RAFA SILVA GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.