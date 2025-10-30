Beşiktaş'a derbi öncesi Rafa Silva müjdesi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

RAFA SILVA GERİ DÖNDÜ Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.