        Beşiktaş'a derbi öncesi Rafa Silva müjdesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a derbi öncesi Rafa Silva müjdesi!

        Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rafa Silva, takımla beraber çalışmalara başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:38
        Beşiktaş'a derbi öncesi Rafa Silva müjdesi!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        RAFA SILVA GERİ DÖNDÜ

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

