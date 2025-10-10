Habertürk
        Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber!

        Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Malili hücum oyuncusunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        10.10.2025 - 13:58
        Beşiktaş'a Toure'den kötü haber!
        Beşiktaş Kulübü, El Bilal Toure'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

        Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir."

