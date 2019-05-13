Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u mağlup ederek azalan umutlarını son iki haftaya taşımayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

ALANYASPOR İLE 6. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya'daki müsabaka 0-0 sona erdi. Beşiktaş'ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.