Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle! Beşiktaş, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Alanyasopr'u ağırlıyor.Süper Lig puan durumu sıralamasında Siyah Beyazlılar 47 puanla 8.sırada yer alırken, Turuncu Yeşilli takım 52 puanla 4.sırada yer alıyor. Her iki takım da Türkiye Süper Lig mücadelesinden 3 puanla dönmek istiyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadeleye az bir süre kala, Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. İşte, mücadeleye dair bilgiler

  • 01
    Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle!

    Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Park Stadyumu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 47 puanla 8.sırada yer alan Beşiktaş, Süper Lig 32. hafta mücadelesinde 52 puanla 4.sırada yer alan Alanyaspor'u konuk ediyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadeleye az bir zaman kala futbolseverler Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aradı. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, son 4 maçta 3 beraberlik ve bir yenilgiyle 3 puan alabildi. Valerien İsmael'in yönettiği ikinci maça çıkacak Kara Kartal, Turuncu Yeşilli takım karşısında galibiyet elde etmek için mücadele edecek.
  • 02
    Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle!

    BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk ediyor.  Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş Alanyaspor mücadelesi, 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
  • 03
    Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle!

    BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izlemek için Bein Sports 2 üyeliğinizin bulunması gerekiyor.
  • 04
    Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle!

    BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.
  • 05
    Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye Süper Lig Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın izle!

    ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur, Efecan, Efkan, Novais, Emre, Candeias.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.