Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Park Stadyumu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 47 puanla 8.sırada yer alan Beşiktaş, Süper Lig 32. hafta mücadelesinde 52 puanla 4.sırada yer alan Alanyaspor'u konuk ediyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadeleye az bir zaman kala futbolseverler Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aradı. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, son 4 maçta 3 beraberlik ve bir yenilgiyle 3 puan alabildi. Valerien İsmael'in yönettiği ikinci maça çıkacak Kara Kartal, Turuncu Yeşilli takım karşısında galibiyet elde etmek için mücadele edecek.