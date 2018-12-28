Beşiktaş anlaştı, Love para istiyor

Leandro Quesada isimli muhabir, “Vagner Love, Beşiktaş’ta hassas bir durum yaşıyor. Yedi aylık alacağı var. Parasını almadan gitmek istemiyor. Beşiktaş ile Corinthians ise transfer konusunda çoktan anlaştı. Kararı Love verecek” dedi.

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