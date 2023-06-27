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Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

Sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Arsenal forması giyen Rob Holding’i kiralamak için görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

    Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündemin ilk sırasında stoper transferi var.
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

    İngiliz basını, Beşiktaş’ın hedefindeki ismin Arsenal forması giyen Rob Holding olduğunu öne sürdü.
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

    Daily Express'in haberine göre, Londra ekibinde stoper transferi düşünülmesi ve yeni sezonun ilk 11 planlamasında yer almaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen stoper oyuncusu Holding'e Beşiktaş teklif hazırlığında.
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

    Rob Holding geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol attı.
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

    2016-17 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon Euro karşılığında katılan Holding, İngiliz ekibi ile 162 maça çıkarken takımına da 5 gollük katkı sağladı.
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...
  • Beşiktaş aradığı stoperi Arsenal'den buldu: Rob Holding...

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