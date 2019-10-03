UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, İngiliz ekibi 90+3. dakikada Willy Boly'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep ile Trabzonspor maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Slovan Bratislava ve Wolverhampton Wanderers'a mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 10 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.