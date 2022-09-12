Beşiktaş Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligin 6. haftasının kapanış maçlarından ilkine sahne olacak zorlu mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Peki, gözlerin çevrildiği Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?