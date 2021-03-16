Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir’i konuk ederken karşılaşmanın oynanacağı top sahaya araçla getirildi. Mücadele toplarını TFF’nin Riva’da bulunan merkezinden Vodafone Park’a getiren Aras Kargo, başlama vuruşunun yapılacağı meşin yuvarlağı da özel tasarlanan araçla sahaya getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarının oynanacağı topları Riva tesislerinde Türk futbolunun efsanelerinden TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber’den teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti. Benzer organizasyon, yarın oynanacak olan Antalyaspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında da uygulanacak. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası’nı da taşıyacak.