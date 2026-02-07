Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan taraftarlara birlik çağrısı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan taraftarlara birlik çağrısı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi ve birlik çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:52 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdal Adalı'dan taraftarlara birlik çağrısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya birlik çağrısında bulundu. Başkan Adalı, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına hitaben paylaşım yaptı.

        Siyah-beyazlı kulübün büyük bir aile olduğunu belirten Adalı, taraftarın eleştirileriyle ilgili, "Sizler bu kulübün vicdanısınız. Eleştiriniz de siteminiz de başımızın tacıdır. Çünkü biz biliyoruz ki sizin derdiniz yalnızca Beşiktaş'tır. Bugün puan tablosunda belki istediğimiz yerde değiliz ama biz günü kurtarmaya değil, yarınları kurmaya geldik. Gayemiz günü kurtarmak, gelip geçici mutluluklar değil, istikrarlı ve güçlü bir Beşiktaş'tır. Biz Beşiktaş'ın önümüzdeki 10 yılını inşa ediyoruz. Attığımız her adım, kurduğumuz kadrolar, yaptığımız her hamle, geleceğin şampiyon Beşiktaş'ının ilk tuğlasıdır. Bu bir süreçtir ve bu süreç sabır, istikrar ve sarsılmaz bir birlik ister. Beşiktaş tarihinin her döneminde taraftarıyla tek yürek olduğunda başarılı olmuştur. Güzel günler göreceksek bunun ilk şartı yönetimiyle, sporcusuyla, taraftarıyla tek vücut olmuş bir Beşiktaş'ı ortaya çıkarabilmektir. Dolmabahçe'de tek vücut olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremez." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Adalı, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Yarın yakacağımız bir birlik meşalesi yalnızca futbol takımımız için değil, basketbolda, voleybolda, hentbolda ve armamızın ter döktüğü her branşta mücadele eden tüm sporcularımız için bir umut, bir güç, bir ilham olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın başarısı sadece sahada 11 kişiyle değil, her branşta aynı arma için savaşan binlerce yürekle yazılır. Sahadaki teknik heyetimiz, hocamız ve futbolcularımız bu büyük sorumluluğun farkında. Gecelerini gündüzlerine katarak bu formanın hakkını vermek için çalışıyorlar. Ben ve yönetim kurulum bu uzun yolun bütün yükünü ve hesabını omuzlarımızda taşıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan, Beşiktaş'ın geleceğini ayağa kaldırma sözünü veriyoruz. Sizden isteğim yalnızca şu; skor ne olursa olsun, bu genç kadronun ve bu yeni yapının arkasında dağ gibi durmanız. Stadyuma gelirken tüm kırgınlıkları kapıda bırakın. Yeni evlatlarımızı, o formayı ilk kez sırtına geçirecek kardeşlerimizi, bize yakışır Beşiktaşlılık duygusuyla, o ruhla karşılayın. Onlara sadece futbolu değil, Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatın.

        Beşiktaş'ın dününde siz vardınız, bugününde siz varsınız, yarınında siz olacaksınız. Bu takım sizin inancınızla güçlenecek, sahada sizinle var olacak, şampiyonlukları sizinle ve sizin için yaşayacak. Geçtiğimiz yıllarda çok ayrıştık, çok bölündük. Birlik olmuş Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılığı hepimiz çok özledik. Şimdi zaman kenetlenme zamanı. Şimdi zaman Beşiktaş'ın layık olduğu geleceği birlikte yazma zamanı. Gelin... Dolmabahçe'de yine omuz omuza duralım. Tek ses, tek nefes, tek yürek olalım. Bugünden itibaren Beşiktaş'ta yepyeni bir birlik beraberlik dönemini başlatalım. Bu çağrıyı, eski günlerden en güzel sloganlarımızdan biriyle sonlandırmak isterim. 'Remzin Kartallar gibi; manileri yen, aş; layıktır bu vasıflar sana ey şanlı Beşiktaş' Dolmabahçe'de görüşmek üzere. Aslolan Beşiktaş'tır!"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorumda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Çorumda 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kayanın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!