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Beşiktaş Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ile yollarını ayıran milli basketbolcu Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı
AA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında kadromuzda yer alan Berkan Durmaz'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, milli basketbolcu Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı." görüşlerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında ayrıca Berkan Durmaz'ın görüntülerinin olduğu bir video da yer aldı.

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