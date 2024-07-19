Beşiktaş Can Keleş'i açıklamaya hazırlanıyor! İşte rakamlar
Can Keleş transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, transferi bugün resmen açıklayacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş\ Fatih Karagümrük forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile anlaşmaya vardı.
4 YILLIK ANLAŞMANIN RAKAMLARI
Siyah-beyazlılar, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Can Keleş'e senelik 21 milyon lira ücret ödeyecek. Başarı bonuslarının da bulunduğu sözleşmeye her yıl TÜFE oranında artış yapılacak.
RESMEN AÇIKLANIYOR
Beşiktaş bugün sağlık kontrollerinden geçireceği Can Keleş'i resmen açıklayacak.
Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.