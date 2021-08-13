Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.