REHA KAPSAL

Beşiktaş özellikle saha içinde alan yerleşimi ve bölgesel baskıları çok iyi yapan bir takım. Bunu da oyun coşkusu ile birleştirdiği zaman tabelaya hiç bakmadan ondan ayrı olarak saha içinde oynadıkları oyundan keyif alıp keyif vererek özellikle de hücum ve golü düşünen futbolun güzelliklerini hep sahaya koymak isteyen çok doğru bir oyun anlayışı var. Futbolda kaybederken zaten birçok eksiğiniz ortaya çıkar. Esas 'kazanınca' bir takımın eksiklerini daha doğru irdelemesi gerekir. Beşiktaş oyunun ilk 20 dakikasında iki tane net pozisyon verdi.