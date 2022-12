Beşiktaş, engelleri sporla kaldırmanın peşinde: Engeller bizi durduramaz!

"Taraftarlar her maçımızda bizi destekliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Daha çok destekleyen ihtiyacımız var. Biz onlar sayesinde varız."

"Başladığım güne göre bu sporun şu anki hali tabii ki kıyaslanamaz. O zaman çok durağan bir spordu, şu an için herkes için çok aktif gerek oyun olarak gerek ekipmanlar olarak. O zamanki tekerlekli sandalyede benim ilk başladığım zamanda arkadaki denge tekeri bile yoktu. İlk antrenmanda kaç kere düştüğümü hatırlamıyorum. Şu anki sandalyeler çok Avrupai. Yeni başlayan sporcu bile sıfır sandalye bulma imkanı ya da yaptırma imkanı bulabiliyor sponsorlar sayesinde ya da gerek kendi bütçesiyle diyelim. Ama o zamanlar maalesef 2. el sandalyelerle başlıyorduk. Ulaşım sıkıntıydı. Kendi imkanlarımla gelip gidiyordum. Şimdi her açıdan daha kolay."

"Beşiktaş her zaman şampiyonluğun favorisidir. Bu sezon yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden bazı oyuncularımızı kaybettik. Uyum süreci var ve güzel gidiyor. Asıl patlamamız ikinci yarı olacak."

"Hocalığın oyunculuktan olumsuz tek tarafı var, tabii ki sahayı çok özlüyorsunuz. Oyunculukta kendinden sorumlusundur ama antrenörlük öyle değil. 12 tane oyuncudan sorumlusun, sahanın içindeki her şeyi görmek zorundasın. Hele oyuncu oyuncu-antrenörlük dünyadaki en zor iş. Dediğim gibi yani ben bir işe başlarsam korkmam, bir şeyden korkarsam zaten hiç başlamam. Yani bu işe başlarken hiçbir zaman korkmadım. Gayet de güzel idare ediyoruz. Tabii ki burada bana destek olan ekibim, genel menajerimiz Erdem Göksel, idari menajerimiz Handan Karatekin, mekanisyenimiz Ekrem Bektaşoğlu, ondan sonraki süreçte Baran Ovayolu'nun bana çok desteği var. Oyuncuların her zaman bana destek oluyor. Burada bir aile havası oluşturduk. Önce aile ortamı kurup, ondan sonra başarılı hedefledik. O yüzden gayet güzel idare ediyoruz. Şimdiki hayalimiz de güzel bir alt yapı kurup, evinden çıkmayan küçük yaştaki çocukları spora yönlendirmek. Sadece basketbol değil başka branşlar da olabilir ama tabii ki bizim görevimiz basketbol olduğu için o çocukları hayata kazandırmak, onları sporla barıştırmak, spora çekmek şimdiki hedefimiz bu. Ondan sonra tabii ki kupalarda arkasından gelecek."

"4 sene önce genel menajerimiz Erdem Göksel'in verdiği yetkiyle oyuncu antrenör oldum. O zamandan bu yana her şey yolunda gidiyor. Zaten bu sporun içinden geldiğim için de çok zorlanmıyorum. Ama dediğim gibi bizim hedeflerimiz var. Hedeflerimizde tabii ki kupalar, şampiyonluklar var. Bunlarda da adım adım ilerliyoruz. Ben bu konuda da Beşiktaş'ın bu seneki yeni komite başkanımız Elçin Kılıç'ın da desteğiyle, amatör şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Seyit Ateş, başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin de katkılarıyla bu branşı daha da ileriye götüreceğiz. Dediğim gibi yani temeli sağlam oluşturup o şekilde ileride daha iyi işler yapacağımıza eminim."

İLHAN TUNCAY (BASKETBOLCU):

"ŞİMDİ PROFESYONELLİK YÜKSEK"

"DERBİLERİN TELAFİSİ VAR"

"Şampiyonluk yolunda şu an çalışmalarımız devam ediyor. Hem taktiksel hem de fiziksel olarak hazırlanıyoruz. Elimizden kaçırmış olduğumuz bir Fenerbahçe maçı var. Bir Galatasaray maçı var. Bunların telafisi var. 2. yarı oynayacağız, belki de play-off'ta da karşılaşacağız. Gidişat çok iyi, yeni bir oluşumdayız. Yeni arkadaşlarımız var, 5 tane arkadaşımız transfer oldu, ailemize katıldılar. Elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Aile ortamında iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Inşallah hedefimiz şampiyonluk, şampiyon da olacağız. İşin içine arma girdiği zaman aynı futbol gibi her zaman rekabet vardır. Beşiktaş arması olan yerde de her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu bir gerçek. Biz de armayı taşıdığımız sürece hedefimiz şampiyonluk, o doğrultuda çalışıyoruz. Karşı taraflar da güçlü takım. Yine karşılaşacağız ama gülen taraf bu kez biz olacağız."

"TARAFTARA TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR"

"Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Onlara bir teşekkür borcumuz var. Deplasmanda da ev sahibi hissediyoruz. Sağ olsunlar, desteklerini esirgemesinler bizden. Destek oldukça şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız."

"Bu spora ilk başladığımız dönemde şartlar oldukça zordu. Sandalye olsun, ulaşım olsun sıkıntılıydı. Şimdi baktığımızda profesyonellik yüksek. Ligler ve oyuncular kalitelileşti. Gidişat iyiye doğru gidiyor. Sandalye konusunda sıkıntılar yaşanıyor ama aşılıyor. Bunlar aşıldıkça daha kaliteli bir spor olacaktır."