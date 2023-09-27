Beşiktaş, EuroLeague'e Play-Off turunda veda etti
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Play-Off turu rövanş maçında yenilerek organizasyondan elendi
Giriş: 27.09.2023 - 23:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:25
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Play-Off turu rövanş maçında Polonya'nın Polkowice ekibine 78-64 yenilerek organizasyondan elendi.
Siyah-beyazlılar, yoluna EuroCup'da devam edecek.
Polonya takımına ilk maçta da 58-57 yenilen Beşiktaş, EuroLeague'de gruplara kalamadı.