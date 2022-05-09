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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Arda Kardeşlen ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı yorumladılar

  • 01
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    6. DAKİKA | Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?

    Lale Orta: Ofsayt yok, gol kararı doğru.

    Deniz Çoban: Bu seviyede yapılmaması gereken bir savunma hatası, ofsayt yok.

    Bülent Yıldırım: Yardımcı hakem pozisyonu çok iyi süzmüş, karar doğru.
  • 02
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    7. DAKİKA | Beşiktaş'ın ilk penaltısında karar doğru mu?

    Deniz Çoban: Hakem için görmesi zor bir pozisyon ancak Arda Kardeşler pozisyonu iyi görmüş, karar doğru.

    Lale Orta: Novak elini sakınmıyor, penaltı kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Çok net bir penaltı, hakem çok iyi görmüş.
  • 03
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    8. DAKİKA | Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltıda ihlal var mı?

    Lale Orta: Fenerbahçeli oyuncu ayağını tam çizgide tutmuş, herhangi bir ihlal yok.

    Deniz Çoban: Bana göre İrfan Can çizgiye basıyor fakat herhangi bir Beşiktaşlı'yı engellemiyor, VAR'ın karışmaması doğru.

    Bülent Yıldırım: İrfan Can, net bir golü veya pozisyonu engellemediği için VAR'ın hakemi çağırmasına gerek yok.
  • 04
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    13. DAKİKA | Ferdi'nin Larin'e müdahalesi var mı?

    Lale Orta: Penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok, hatta oyuncuya temas bile yok. Karar doğru.

    Deniz Çoban: Ferdi'nin çok ufak bir teması var Larin'e ancak penaltı gerektirmez. Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Burada penaltı gerekmez, Ferdi tamamen kontrollü biçimde topa dokunuyor.
  • 05
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    27. DAKİKA | Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu?

    Deniz Çoban: Çok net bir penaltı, VAR'a gerek kalmadan Arda Kardeşler'in çalması gereken bir pozisyon.

    Lale Orta: Kesinlikle penaltı, net bir çelme var.

    Bülent Yıldırım: Novak dikkatsiz bir hamle yapmış, VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru.
  • 06
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    29. DAKİKA | Josef de Souza ve İrfan Can'ın sarı kartları doğru mu?

    Lale Orta: Doğru iki kart, oyuncuların agresif tutumları var.

    Deniz Çoban: Buradaki gerginlik kartsız geçilemezdi, karar doğru.

    Bülent Yıldırım: Doğru anlarda verilen sarı kartlar, ikinci yarıda hakemin kontrolünü kolaylaştırdı. Kendisini kutlamak lazım.
  • 07
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    31. DAKİKA | Ghezzal'ın gol sevinci sarı kart gerektirir mi?

    Deniz Çoban: Bu davranışlardan futbolcular kendini alıkoymalı, sarı kart daha doğru olabilirdi.

    Lale Orta: Sarı kartın daha doğru olacağını düşünüyorum.

    Bülent Yıldırım: Sakince gösterilen bir sarı kart daha doğru olabilirdi.
  • 08
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    36. DAKİKA | Welinton'un Serdar Dursun'a yaptığı müdahalede sarı kart doğru mu?

    Lale Orta: Çok sınırda bir pozisyon, hakemin kararına saygı duyulmalı.

    Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart, fazlası verilmez.

    Bülent Yıldırım: Sınırda bir pozisyon ancak hakemin sarı kart kararı doğru.
  • 09
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    45+2. DAKİKA | Ghezzal'ın İrfan Can'a faulü kırmızı kart gerektirir mi?

    Lale Orta: Çok sınırda, hakem kırmızı verse desteklenir ancak hakemin kararına saygı duyulması gerekir.

    Deniz Çoban: Çok sınırda bir karar ancak sarı kartı doğru buluyorum.

    Bülent Yıldırım: Ghezzal, tekmesi İrfan'a denk gelmediği için şanslı, sarı kart doğru karar.
  • 10
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    45+4. DAKİKA | Mert Hakan ve Ersin'in gerginliğine verilen kartlar doğru mu?

    Lale Orta: İki oyuncuya da gösterilen kart doğru.

    Deniz Çoban: Mert Hakan'ın ve Ersin hareketleri sarı kartı gerektirirdi. Doğru karar.

    Bülent Yıldırım: Mert'in sebep olduğu gerginlik ve Ersin'in kalesini terk etmesi sonrası iki oyuncu da sarı kartı hak etti.
  • 11
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    68. DAKİKA | Gustavo'nun Emirhan'a faulünde sarı kart gerekir mi?

    Deniz Çoban: Ayağının uç tarafına basıyor, hakem takdirini kabul etmek daha doğru olur. Kart gösterilmemesi doğru.

    Lale Orta: Gustavo, ayağını aşağıya doğru indiriyor. Sarı kart daha doğru olurdu.

    Bülent Yıldırım: Gustavo zamanlamasını ayarlayamadığı için Emirhan'ın ayağına basıyor, sarı kart daha doğru olurdu.
  • 12
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    76. DAKİKA | Welinton'un Osayi'ye yaptığı faul ikinci sarı kartı gerektirir mi?

    Lale Orta: İkinci sarı kart için yeterli bir faul değil, hakemin kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir giriş yok, hakemin kararı doğru.

    Deniz Çoban: Etkili bir hücum şansı yok, sadece faul kararı doğru.
  • 13
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    78. DAKİKA | Serdar Saatçı'nın topa müdahalesi penaltı gerektirir mi?

    Lale Orta: Top tamamen göğüsten sekiyor, oyuncunun koluyla bir müdahalesi yok. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Penaltıyı gerektirecek bir şey yok, karar doğru.

    Bülent Yıldırım: Göğüsten giden bir top, penaltı yok.
  • 14
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    83. DAKİKA | Serdar Saatçı'nın topa elle müdahalesi var mı?

    Deniz Çoban: Kesinlikle elle oynama niyeti yok, karar doğru.

    Lale Orta: Kendi arkadaşından geldiği için hiçbir şekilde penaltı verilemez bu pozisyona, karar doğru.

    Bülent Yıldırım: Doğal bir temas, bir penaltıdan bahsedemeyiz.
  • 15
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

    90. DAKİKA | N'Koudou'nun penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: İkili mücadele olduğunu düşünüyorum. Karar doğru.

    Deniz Çoban: Tartışılacak bir durum yok. Penaltı olabilecek bir pozisyon değil.

    Bülent Yıldırım: İkili mücadele olarak gördüğümüz bir pozisyon. Hakemin kararı doğru.

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