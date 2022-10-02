Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Atilla Karaoğlan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Koray Gençerler eşlik edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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