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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı Belgrad'a alındı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı Belgrad'a alındı!

        BKT EuroCup'taki temsilcilerimizden Beşiktaş Fibabanka ile İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında İstanbul'da oynaması planlanan karşılaşma, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri sonrası Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:02
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        Beşiktaş-Hapoel maçı Belgrad'a alındı!
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        Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta oynayacağı Hapoel Shlomo Tel Aviv maçının şehri değişti.

        9 Ekim'de İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın, 8 Ekim Salı günü oynanmak üzere Sırbistan'ın Belgrad kentine alındığı açıklandı.

        BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı." ifadelerine yer verildi.

        Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı, 8 Ekim Salı günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.

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