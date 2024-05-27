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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon kamp programı belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon kamp programı belli oldu

        Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:15
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        Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu
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        Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağı belirtildi.

        Beşiktaş'ın 10-20 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacağı aktarıldı.

        Hazırlık maçlarıyla ilgili programın ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

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