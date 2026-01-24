Habertürk
        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş GAİN - Mersin Spor: 84-59 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN - Mersin Spor: 84-59 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ağırladığı Mersin Spor'u 84-59 mağlup ederek ligde 3 maç sonra kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:25
        Beşiktaş 3 maç sonra kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Mersin Spor'u 84-59 yendi.

        Bu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan siyah-beyazlı takım, ligdeki 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

        Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Anthony Brown 6, Kamagate 13, Vitto Brown 8, Thomas 9, Emir Adıgüzel, Lemar 6, Yiğit Arslan 10, Sertaç Şanlı 2

        Mersin Spor: Olaseni 7, March 24, Leon Apaydın, Cowan 1, White 7, Cobbs 3, Kartal Özmızrak 3, Koray Çekici, Cruz 6, Ergi Tırpancı 2, Chassang 6

        1. Periyot: 22-16

        Devre: 41-28

        3. Periyot: 60-41

