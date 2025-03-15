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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi BJK GS hangi kanalda?

        Potada derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı hatırlanacağı gibi Galatasaray 91-88 kazanmıştı. Kritik derbiye sayılı saatler kala, "Beşiktaş - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin maç saati...

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        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:37
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        Beşiktaş - Galatasaray basket maçı için nefesler tutuldu. BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi mücadelesi öncesinde, Beşiktaş Fibabanka Galatasaray basket maçının başlayacağı saat merak konusu oldu. Peki, "Beşiktaş - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı 15 Mart bugün 18.00'de başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.

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