Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını karlı bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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