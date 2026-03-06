Beşiktaş - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösterilen derbide Galatasaray zirve yarışında avantajını korumak, Beşiktaş ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım bugüne kadar 359 karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden Galatasaray 128, Beşiktaş ise 116 galibiyet elde etti. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı hakkında öne çıkan ayrıntılar...