        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda?

        Süper Lig'de derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftası derbiye sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbi mücadelesi 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 23:37
        Beşiktaş - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösterilen derbide Galatasaray zirve yarışında avantajını korumak, Beşiktaş ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım bugüne kadar 359 karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden Galatasaray 128, Beşiktaş ise 116 galibiyet elde etti. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı hakkında öne çıkan ayrıntılar...

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

        DERBİDE TAM KADRO

        Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

        Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

        Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

        EMİRHAN VE TOURE YOK

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

