Beşiktaş- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantep'i konuk ediyor. Lig'de oynadığı son dört maçını kazanan siyah beyazlılar, taraftarı önünde Gaziantep'i yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Gaziantep maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Beşiktaş- Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sistemli oyunuyla göz dolduran siyah beyazılılar, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı ve 4. sırada yer aldı. Öte yandan, son oynadığı Eyüpspor maçını 3-1 kazanan Gaziantep, 10. basamakta bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Beşiktaş- Gaziantep maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın merak edilen detayları...
BEŞİKTAŞ- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Gaziantep maçı 10 Mart Pazartesi günü 20.30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ- GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobıle
BEŞİKTAŞ GEDSON FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için her konuda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun maaşında da düzenlemeye gidecek. Gedson'un 1.7 milyon euroluk maaşı da yükseltilecek.
Başkan Serdal Adalı, göreve gelmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için görüşmelere başlamıştı.
Ara transferde Spartak Moskova'nın talip olduğu Gedson'a Milan'ın ilgisi sürerken, yaz döneminde de Zenit kapıyı çalmıştı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in olası satışında 25-30 milyon Euro bandında gelir bekliyor.
BONSERVİSİN YARISI BENFİCA'DA!
Gedson'un yapılan anlaşma gereği bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor.
Satış halinde bonservis gelirinin yarısının gideceği Benfica ile de bu konuda tapunun tamamını almak için görüşmeler sürüyor.
Gedson Fernandes bu sezon 37 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetti.