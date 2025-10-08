Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı mesaisine başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
