Beşiktaş- Göztepe maçı için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan siyah beyazlılar, bu kötü seriye son vererek Göztepe karşısında üç puan almayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan İmmobile ve Rashica'nın Göztepe maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...