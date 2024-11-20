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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İmmobile ve Rashica ilk 11'de oynayacak mı? Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Milli maçların bitiminin ardından gözler Süper Lig mücadelerine çevrildi. Bu kapsamda 13. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Ligde 21 puanla 5. sırada bulunan siyah beyazlılar, çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan oynadığı 11 müsabakanın 5'ini kazanan Göztepe, 3'er beraberlik ve mağlübiyetle 6. sırada yer aldı. Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:45
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        1

        Beşiktaş- Göztepe maçı için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan siyah beyazlılar, bu kötü seriye son vererek Göztepe karşısında üç puan almayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan İmmobile ve Rashica'nın Göztepe maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Svensson, Udokhai, Emirhan, Massuaku, Gedson Fernandes, N'dour, Semih, Joao Mario, Rafa Silva, İmmobile

        5

        İMMOBİLE GERİ DÖNÜYOR!

        Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö ile Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Ciro Immobile, tedavisinde sona yaklaşırken milli aranın ardından kadroya dönecek.

        İtalyan golcünün Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçında kadroda olması hedeflenirken ilk 11'de olup olmayacağı ise son idmanların ardından netlik kazanacak.

        6

        RASHİCA'NIN OYNAMASI BEKLENİYOR

        Başakşehir maçının son 20 dakikasında oyuna giren Milot Rashica'nın da milli arada tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.

        Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin Kosova Milli Takımı Sağlık Heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sakatlık riski oluşmaması için Kosova Milli Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı.

        Rashica'nın milli arada eksiklerini tam olarak kapatıp Göztepe maçıyla 11'e dönmesi bekleniyor.

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