MALİYETİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Everton'a kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bu sezon için 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek.