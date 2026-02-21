Canlı
        Beşiktaş hentbolda Avrupa'ya veda etti

        Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında ağırladığı Slovenya temsilcisi RK Celje'ye 36-34 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

        Giriş: 21.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:17
        Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda etti.

        Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda deplasmanda 39-34 yenildiği ilk maçın rövanşında Slovenya temsilcisi RK Celje'yi konuk etti. Beşiktaş, Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 20-17 geride kapattığı maçı 36-34 kaybetti.

        Bu sonuçla Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda ederken RK Celje adını çeyrek finale yazdırdı.

