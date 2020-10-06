Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun golüyle Beşiktaş'ı mağlup eden başkent ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Beşiktaş'ı yenerek milli maç arasına moralli girdiklerini dile getirdi.

Geçen sezonu zorlu şartlarda kapattıklarına işaret eden Cavcav, "Pandeminin etkisi halen devam ederken yeni sezonu açtık. İlk iki maç iyi oynadık, sonuca yansıtamadık ama bu süreçte oynadığımız futbolun eksiğini de fazlasını da gördük. Bilinçli bir futbol oynuyorduk ancak gol atıp sonuç alamıyorduk. Mert Nobre'nin taktik bilgisi de futbolcularla kurduğu ilişki de tercihimizin doğruluğunu gösterdi. Nobre tüm futbolcularımızın saygı duyduğu bir isim." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçında başlama vuruşundan son düdüğe kadar sahada her şeyini veren kırmızı-kara forma giymiş futbolcular görmek beni son derece mutlu etti ve gururlandırdı." diyen Cavcav, şöyle devam etti:

"Futbolcularımızın boştaki topu almak için gösterdiği hırs ve topa daha çok sahip olma isteği Gençlerbirliği'nin karakteri olmalı. Hocamız, sezon başından beri bu karakteri takıma oturtmaya çalışıyor. Nobre hocamızın yönetiminde oyunumuzun haftalar ilerledikçe gelişeceğini düşünüyorum. Lig uzun, sadece bir maç kazandığımızın da bu maçı kazanmanın ne anlama geldiğinin de farkındayız. Milli araya girerken böyle bir morale camiamızın, hepimizin ihtiyacı vardı. Eksiklerimizi gidermek ve oyunumuzu geliştirmek adına daha çok çalışacağız."

Cavcav, "Transfer, pandemi ortamında, pandemi ekonomisinde hiç kolay değil. Bizim camiamıza sorumluluklarımız var. Ne hayali transferlerle bu kulübün geleceğini zora sokmak, ne de bir kumar oynayıp gelmesi muhtemel fakat miktarı belli olmayan paralar üzerine planlar yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.