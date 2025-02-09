Beşiktaş için Florian Neuhaus iddiası!
Beşiktaş'ın Borussia Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus ile ilgilendiği iddia edilmişti. Neuhaus için teknik direktörü Gerardo Seoane'dan da açıklama geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus ile ilgileniyor.
Habere göre, oyuncu tarafında kiralama ve satın alma opsiyonu için görüşmelere başlandı ve son sözü Borussia Mönchengladbach'ın söyleyeceği belirtildi.
TEKNİK DİREKTÖR SEOANE’DEN AÇIKLAMA
Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Gerardo Seoane, Florian Neuhaus hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi. Seoane, “Transferin hâlâ açık olduğu ülkeler var ve bu ülkelerden teklifler gelebilir. Ancak şu anda bu konuda yorum yapmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.
SOLSKJAER: 1 OYUNCU GETİRECEĞİZ
Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 yendiği maç öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transfer açıklamasında bulunmuştu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.