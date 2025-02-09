Beşiktaş için Florian Neuhaus iddiası!

SOLSKJAER: 1 OYUNCU GETİRECEĞİZ

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 yendiği maç öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transfer açıklamasında bulunmuştu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Orta sahada eksiğimiz var. 3 oyuncu ayrıldı. 1 ya da 2 oyuncu getirmemiz lazım. Kış transfer döneminde bunlar zor olabiliyor. Kısa vadede ihtiyacımız var ama uzun vadeyi de düşünmeliyiz. Kesinlikle 1 oyuncu getireceğiz ama umarım 2 oyuncu getirebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.