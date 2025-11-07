Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: 4 eksik!
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Giriş: 07.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:47
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlıların bu maç için kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlılarda kart cezası bulunan Orkun Kökçü de Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
