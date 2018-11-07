Beşiktaş'ın Cenk Tosun aşkı bitmiyor... Takvim'in haberine göre; Vagner Love, Larin ve Mustafa Pektemek’ten yeterli performansı elde edemeyen Kartal, eski golcüsünü devre arasında kiralamaya kararlı.

Everton’un devre arasında Gabriel Barbosa’yı transfer etmek istediği bu nedenle Cenk Tosun’un gönderilmesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da Cenk Tosun için bizzat devrede olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Cenk’in de eski kulübü Beşiktaş’a gelmeyi çok istemesi bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor. Yönetimin Cenk Tosun dışında başka alternatiflerinin olduğu öne sürüldü.

SİNAN BOLAT'TAN YEŞİL IŞIK

Milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş iddialarına cevap verdi. Kariyer planlaması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sinan, “Çıkan haberlerden haberim yok. Ancak adımın Beşiktaş ile anılmasından gurur duydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpten benim için resmi bir teklif gelirse bunu değerlendiririm” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ