Beşiktaş'ın derbilerdeki kozu Sergen Yalçın!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen siyah-beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak.

SERGEN YALÇIN'IN 9. DERBİSİ Sergen Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Kartal, bu maçlarda 13 gol atarken, filelerinde 10 gol gördü.