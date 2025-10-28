Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın derbilerdeki kozu Sergen Yalçın - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın derbilerdeki kozu Sergen Yalçın

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırken, sadece 1 kez kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın derbilerdeki kozu Sergen Yalçın!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen siyah-beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın.

        Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak.

        SERGEN YALÇIN'IN 9. DERBİSİ

        Sergen Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş’ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe’yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

        REKLAM

        Kartal, bu maçlarda 13 gol atarken, filelerinde 10 gol gördü.

        FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ

        Tecrübeli teknik adam, 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 2'si iç sahada, 1'i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçlardan 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy'de ise 4-3'lük skorla gülen taraf oldu.

        Sergen Yalçın’ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle:

        Süper Lig - 15 Mart 2020

        Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

        Süper Lig - 19 Temmuz 2020

        Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

        Süper Lig - 29 Kasım 2020

        Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

        Süper Lig - 17 Ocak 2021

        Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

        Süper Lig - 21 Mart 2021

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        Süper Lig - 8 Mayıs 2021

        Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

        Süper Lig - 25 Ekim 2021

        Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

        Süper Lig - 4 Ekim 2025

        Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor