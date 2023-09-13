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"ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLMADIM" "Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanılması beni de onu da üzdü."

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"ŞENOL HOCA VE BAŞKAN ÇEBİ'YLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU" "Şenol hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil."