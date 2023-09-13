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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic itirafı! - Beşiktaş Haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Ceyhun Kazancı'dan Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic itirafı!

        Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı kulüpten ayrılık sürecinde yaşananlar, transferler, Şenol Güneş'le arasında geçenler ve ezeli rakiplere kaptırılan Halil Dervişoğlu ile Dusan Tadic transferleri hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 20:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 21:19
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        Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, A Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Kazancı'nın sözlerinden satır başları şu şekilde:

        2

        "BEN BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİ OLAMAM"

        "Bazen bazı şeylerin doğru gitmediğini hissedersiniz. Vakti geldiği için o dönemde ayrıldım, bu kadar net. Ben Beşiktaş'ın gündemi olamam. Profesyonel hayattan gelmenin dezavantajını yaşadım. Sosyal medyayı çok fazla takip eden bir insan değilim ama bu durum ülkemizin kanayan yarası. Camianın ileri gelen insanlarının da bu sosyal medya hesaplarına destek vermesi üzücü. Umarım bu durum değişir."

        3

        "ISMAEL BAŞARILI OLSAYDI DEVAM EDERDİ"

        "Valerien Ismael kararı hep birlikte alındı. O karardan pişman mıyım? Hem evet hem hayır. Hocanın bu kadar benimsenmeyeceğini bilseydim belki de bu kararı almazdım. Günün sonunda hoca başarılı olsaydı devam ederdi. Ismael tercihinin sonun başlangıcı olduğunu düşünmüyorum, sonra yine görevime devam ettim."

        4

        "ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLMADIM"

        "Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanılması beni de onu da üzdü."

        5

        "ŞENOL HOCA VE BAŞKAN ÇEBİ'YLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"

        "Şenol hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil."

        6

        "HER DAİM ÇEBİ VE KOCADAĞ'IN EMRİNDEYİM"

        ''Başkanımız, Beşiktaş için büyük emekleri olan, ağabeyim diyeceğim bir insan. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Transferleri tabii ki nihayete erdiren isimler başkan ve Emre Kocadağ oldu ama tüm transferlerden haberim vardı. Eğer bir durum olursa her daim onların emrindeyim."

        7

        "GEDSON'UN ÇOK TALİBİ VAR"

        "Transfer konusu tamamen ihtiyaç olarak gerçekleşir. Gedson o dönem bizim limitlerimiz gereği alamayacağımız bir isimdi ve biz de sezon sonunda almayı tercih ettik. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu hemen anlamıştık. Çok talibi, çok soranı var. Bakalım ne kadar kalacak Beşiktaş'ta."

        8

        "EN AZ TAKVİYEYE İHTİYACI OLAN TAKIM BİZDİK"

        "Kampın sonuna doğru Amartey ve Onana transferleri bitmişti. Devre arasında ilk 11'e ciddi takviyeler yapmıştık. En az takviyeye ihtiyacı olan takım bizdik. Suudi Arabistan konusu ortaya çıkınca oyuncuların çoğu beklemek istedi. O yüzden bir gecikme oldu. Haklı olarak taraftarların beklentisi vardı ama mevcut kadro o süreçi iyi halletti."

        9

        "ONANA İÇİN KİMSEYİ SUÇLAYAMAYIZ"

        "Onana transferi konusunda... Bu iş hep birlikte yapılan bir iş. Kimseyi bu transfer için suçlamaya gerek yok. Sadece 100 dakika oynamış bir oyuncu. Oyuncuları çok hızlı şekilde tüketmeye başladık. Kariyeri belli bir oyuncu. Listemizin ilk sırasındaydı diyemem ama listede olan bir oyuncuydu."

        10

        "HALİL VE TADIC TRANSFERLERİ EKONOMİK ANLAMDA OLMADI"

        "Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic transferleri ekonomik anlamda olmadı. Tadic çok istenen bir oyuncuydu ama mali şartlarda olmadı. Halil özelinde de bitmek üzereydi ama o da nihayete ermedi. Taraftarın çok istediği bir isim değildi Halil ama Tadic konusunda bir tepki aldığımız doğru."

        11

        "TARAFTARLARIMIZ HAKKINI HELAL ETSİN"

        "Keşke iletişim konusunda daha etkili davransaydım. Yaptıklarımızı daha iyi izah edebilirdik. Taraftarlarımız hakkını helal etsin."

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