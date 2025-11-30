Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ın penaltı kabusu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın penaltı kabusu!

        Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında penaltıdan attığı golle takımına 1 puanı getiren Cengiz Ünder, Fatih Karagümrük mücadelesinde ise penaltı kaçırdı. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde kullandığı 4 penaltının 2'sinden yararlanamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:13
        Beşiktaş'ın penaltı kabusu!
        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 54. dakikada ceza sahasında Serginho’nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR’ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

        Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz’in vuruşunda top kaleci Grbic’te kaldı.

        Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getiren Cengiz, bu hafta ise bu fırsattan yararlanamadı.

        SÜPER LİG'DE 4 PENALTININ 2'SİNİ GOLE ÇEVİREBİLDİ

        Kartal, bu sezon Süper Lig’de 4 kez penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda bu penaltıların 2’si golle sonuçlanırken, 2’si ise kaçtı.

        Beşiktaş’ın ilk penaltısını Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi. Abraham, Kasımpaşa mücadelesinde ise penaltıdan faydalanamadı.

        Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde golle sonuçlandırmayı başardı.

