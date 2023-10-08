Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK İstanbulspor maçı biletleri ne kadar? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK İstanbulspor maçı biletleri ne kadar? - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş İstanbulspor mücadelesi için geri sayım başladı. Bugün oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kala hem Beşiktaşlı hem de İstanbulsporlu futbolseveler için maçın ne zaman oynanacağı ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğuna dair bilgileri bir araya getirdik!