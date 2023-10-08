Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK İstanbulspor maçı biletleri...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında İstanbulspor karşısına çıkıyor. Büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye ilişkin futbolseverler; Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, Beşiktaş İstanbulspor maçı hakkında detaylar...
Beşiktaş İstanbulspor mücadelesi için geri sayım başladı. Bugün oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kala hem Beşiktaşlı hem de İstanbulsporlu futbolseveler için maçın ne zaman oynanacağı ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğuna dair bilgileri bir araya getirdik!
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş İstanbulspor karşılaşması 8 Ekim Pazar (bugün) saat 16:00’da oynanacak.
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş İstanbulspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.