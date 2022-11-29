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Beşiktaş'tan İstanbulspor'a karşı farklı galibiyet

Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Beşiktaş, İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı! 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren siyah-beyazlılar, İstanbulspor karşısında galibiyete koştu!

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  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Beşiktaş, özel maçta konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yendi.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    18. dakikada sol kanatta topla buluşan Muleka'nın ortasında, Redmond gelişine şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    23. dakikada sağ tarafta topla buluşan Redmond ceza sahası girişinde Muleka ile paslaştıktan sonra ceza yayı üzerinden şutunu çekti, Mehmet Yeşil'e çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-0.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    46. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Muleka'nın ceza sahası içerisinde düşürülmesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cenk Tosun, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Dele Alli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerine çıkardı.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

     Kerem Atakan Kesgin gelişine şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    51. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Tayfur Bingöl'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muleka'nın yerden pasında Dele Alli, topu filelerle buluşturdu: 4-0.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    BEŞİKTAŞ İLK HAZIRLIK MAÇINI YAPTI

    Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası için Spor Toto Süper Lig'e verilen arada ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynadı.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Geçtiğimiz hafta sona eren 10 günlük iznin ardından ligin kalan bölümü için hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, resmi müsabakalarda çok fazla süre şansı bulamayan oyuncuların yanı sıra genç futbolcuları da İstanbulspor karşısında değerlendirdi.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Siyah-beyazlı ekip lige verilen arada ikinci hazırlık maçını 2 Aralık Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta oynayacak.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

    Siyah-beyazlıların İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçına Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Mücadeleyi yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftar izledi.
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Stat: Vodafone Park

    Hakemler: Onur Özütoprak, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk

     
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 46 Ersin Destanoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 80 Emrecan Terzi), Welinton (Dk. 80 Aytuğ Batur Kömeç), Emrecan Uzunhan (Dk. 64 Tayyip Talha Sanuç), Montero (Dk. 64 Masuaku), Berkay Vardar, (Dk. 46 Gedson) Redmond (Dk. 65 Oğuzhan Akgün), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Rosier), Dele Alli (Dk. 80 Necati Bilgiç), Muleka (Dk. 80 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 64 Necip Uysal)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    İstanbulspor: Jensen (Dk. 46 Alp Arda), Oğuzhan Berber (Dk. 58 Kağan Miray Bağış), Ologo (Dk. 58 Mehremic), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic (Dk. 46 Guri), Melih Kabasakal (Dk. 79 Azmi Sarıalioğlu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Owusu), Vefa Temel (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Rroca, İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Duhaney)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Goller: Dk. 23 Redmond, Dk. 46 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 48 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 51 Dele Alli (Beşiktaş)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    Sarı kartlar: Dk. 27 Emrecan Uzunhan, Dk. 42 Berkay Vardar (Beşiktaş)
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

    İşte maçın kareleri

     
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu
  • Beşiktaş - İstanbulspor maçının dakika dakika özeti! Kartal farka koştu

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