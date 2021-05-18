Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı

Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden siyah-beyazlıların kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı. Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı. Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı. Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu. Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı.