Biraz telaşı bırakıp, ‘sabırlı’ skora dönük oynasa kardeşim! Ne güzel rakibin 77’de on kişi kalmış, biraz sakin olsanıza kardeşim! Panik ve telaş hataları da birlikte getirir di mi? Kartal’ın yediği iki gole bakıyorum, gözlerime inanamıyorum! Kritik maçta Ghezzal’la beraberliği sağladınız, ne güzel. Peki, savunma güvenliğini niye unutuyorsunuz, ailecek ofansa çıkıyorsunuz! Eee böyle yaparsanız, on kişi kalmış bir takım gelir, sana el freni çektirir! Ghezzal’ın, Souza ve Rosier’in gözyaşları her şeyi öyle güzel özetliyor ki! Kartal, elinin altındaki krediyi tüketti, şampiyonluk son haftaya taşındı. Artık Kartal, Aslan’la puan puana, iş averaja kaldı! Yani sezonun finali son haftada oynanacak, böylesi bir tabloyu hiç anımsamıyorum, buna ne can, ne de kalp dayanır arkadaş! Son söz...Olur, veya olmaz, ama Beşiktaş gönüllerin şampiyonudur. Neden mi? Kadroya bakın, anlarsınız!