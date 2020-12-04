Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşıyor...

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Tirpan, Yusuf, Alan, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

35. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 35. kez karşı karşıya geliyor... İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.

SON 10 MAÇ GOLLÜ GEÇTİ

İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi. İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: