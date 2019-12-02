Son 6 haftadan 16 puan çıkaran Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği 13. haftada Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar alacağı 3 puanla zirve yolunda hem avantaj elde etmek hem de serisini sürdürmenin peşinde! Kayserispor ise ligin son sırasından kurtulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR

SAAT: 20.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Karius, Caner, Roco, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak

TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre, Adebayor

TEKNİKDİREKTÖR: Bülent Uygun

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Beşiktaş, Süper Lig'de 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetlerin önemli bölümünü ise son dönemde aldı. Beşiktaş, son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde etti.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 7. haftadan itibaren toparlanarak zirve mücadelesine ortak oldu.

EVİNDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada üst üste 34 maçta da gol atmayı başardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

SAVUNMASI ÖNE ÇIKIYOR!

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı. Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

NECİP UYSAL CEZA SINIRINDA!

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

4 KARTAL EKSİK

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde sakatlanan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

47. RANDEVU

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.