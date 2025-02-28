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        Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda çıkışta olan siyah-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:27
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, yarın Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

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        Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

        Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.

        Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.

        Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.

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        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

        Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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