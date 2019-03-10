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EVİNDE ZORLANIYOR

Beşiktaş, iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta bu sezon istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 resmi karşılaşmada rakiplerine skor olarak sadece bir kez üstünlük kurabildi.