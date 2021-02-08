ÖMER ÜRÜNDÜL

Takımda en ağır yükü yine Josef çekti. Rosier golün dışında da çok başarılıydı. Ben yine Necip'e bir helal olsun demek istiyorum. Bu sefer de öyle bir ihtiyaç oldu ki, bu görev yerinin kulübede alternatifi olmadığı için ters ayaklı sol bek olarak oynadı. Bunu da başarıyla yerine getirdi.