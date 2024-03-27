Beşiktaş Kulübü, Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu

Beşiktaş Kulübü, Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır.