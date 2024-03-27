Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü, Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü, Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu

        Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurunda bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Ahmet Metin Genç'e suç duyurusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır.

        Ahmet Metin Genç’in gerçekleştirmiş olduğu eylemler neticesinde hakkında, hakaret (TCK m.125), iftira ( TCK m. 267), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216) suçlarından dolayı soruşturma başlatılması, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin söz konusu suçlardan zarar gördüğünün değerlendirilmesi ile Ahmet Metin Genç hakkında eylemine uyan sevk maddelerince kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi, hakkında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi gereği idari para cezası ve idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmesi için gereğinin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor