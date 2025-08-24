Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Lausanne maçı hazırlıklarına başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Lausanne maçı hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 15:04 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:04
        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne takımını ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma koşularıyla idmana başlayan Beşiktaşlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktik bölüme geçti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.

        Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın sürdürecek.

