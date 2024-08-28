Beşiktaş- Lugano UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak. İsviçre'de oynanan ilk müsabaka 3-3 sonuçlandı. Siyah beyazlılarda iki golle Gedson Fernandes skora katkı yaparken, fileleri havalandıran diğer isim El Musrati oldu. Bu kapsamda taraftarlar rövanş maçı ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş- Lugano maçının detayları...
Beşiktaş- Lugano maçı için geri sayım sürüyor. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur şansını ikinci maça bıraktı. Saha avantajı elinde olan kara- kartal, Lugano'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. Hatırlanacağı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Lugano, Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe (yarın) saat 21.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Jonas Svensson
Gabriel Paulista
Onur Bulut
Tayyip Talha Sanuç
Omar Colley
Necip Uysal
Bakhtiyor Zaynutdinov
Arthur Masuaku
Jean Onana
Cher Ndour
Can Keleş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emirhan Topçu
Milot Rashica
Salih Uçan
Demir Ege Tıknaz
Al-Musrati
Vincent Aboubakar
Ciro Immobile
Rafa Silva
Jackson Muleka