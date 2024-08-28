Beşiktaş- Lugano maçı için geri sayım sürüyor. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur şansını ikinci maça bıraktı. Saha avantajı elinde olan kara- kartal, Lugano'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. Hatırlanacağı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Lugano, Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda?