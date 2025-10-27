Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: O hakemlerin isimleri paylaşılsın! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş: O hakemlerin isimleri paylaşılsın!

        Beşiktaş Kulübü, Türk hakemliğinde patlak veren bahis skandalına ilişkin flaş bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, bahis skandalına bulaşan hakemlerin isimlerinin tek tek açıklanmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş: O hakemlerin isimleri paylaşılsın!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemlerin, bu hakemlerin bahis oynadığı maçların ve ne tür bahisler oynandığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

        "FUTBOL İÇİN BİR MİLAT"

        Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

        İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

        Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.

        Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!