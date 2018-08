Sırbistan temsilcisi Partizanı farklı yenen Beşiktaş, oynadığı futbolla taraftarını mutlu etti. Dün sergilenen oyun hem lig de hem de Avrupa’da Siyah – Beyazlılar'ı başarıya taşıyacaktır…



Aslında turu getiren ilk maçta atılan goldü. O maçtan sonra da Beşiktaş’ın turu rahat geçecek bir takım olduğunu yazmıştık. Partizan'a göre bir gömlek daha üstün olan Siyah-Beyazlılar geçen hafta sahasında Antalya’ya yenilmişti. Herkesin kafasında “acaba” sorusu vardı. Fakat, dün akşam sergilenen güzel futbol tüm kuşkuları giderdi.



Beşiktaş’ın lideri artık Pepe diyebiliriz. Savunma oyuncusu olmasına karşın her maç rakip ceza alanında gol arayan atan bir oyuncu. Dün yine tüm ataklar da bir forvet gibi tüm pozisyonların içindeydi. İki gol atarak tecrübesini ve becerisini bir kez daha gösterdi…



Pepe’nin oyuna ağırlığını koyması, arkadaşlarını da ayrıca motive ediyor. Tıpkı Caner gibi istekli, mücadeleci ve oyunu son ana kadar bırakmıyor. Üstelik, duran toplarda ki dikkati ve nereye koşacağını iyi biliyor.



İki golün pasını veren Quaresma ustalığını gösterdi. Pepe’ye gönderdiği toplar tam anlamıyla “adrese teslim“ paslarıydı. Dün çok çalıştı. Yapılan faullere rağmen sinirlenmedi. Oyundan düşmedi. Her aldığı topla rakiplerini zora düşürdü. İyi toplar attı arkadaşlarına…



Şenol Güneş, Partizan karşısında farklı bir diziliş denedi. Kanatların daha çok oyuna katılmasını istiyordu. Caner bu kez kanatta yer aldı. Tıpkı Quaresma gibi verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Şenol hoca, Caner’in her noktadan yaptığı ortaların önemini biliyor. Savunmada oynadığında orta alandan bile orta yapıyor. Bu topların savunma için kolay olduğunu Antalyaspor karşılaşmasında gördük. Böyle olunca, Caner’i ileri alarak kavisli orta yapmasını istedi. Bu düşüncede etkili oldu. Sol bekte oynayan Adriano, tecrübesi ile hatasız oynayan bir başka oyuncuydu.



Beşiktaş takım olarak hatasız oynadı diyebiliriz. Gökhan Gönül’de dün akşamın en çok çalışan ve ileri çıkarak birçok pozisyonun yaratılmasını sağlayan oyuncuydu…

Necip’in sakatlanması ile oyuna giren Oğuzhan, attığı golle taraftarla barışırken üzerinde ki olumsuz havayı da silmiş oldu…Beşiktaş oyunun tamamında topa hakim taraftı. İkinci yarının başında Partizan ileri çıkınca tehlikeli olabilecek gibi gözüktü. Savunmanın disiplini rakiplerine şans vermedi. Genç kaleci Utku’ya doğru dürüst bir top gelmedi.Karşılaşma boyunca Partizan’ın bir topu direkten döndü. Onun dışında akılda kalan bir atakları yoktu. Bunun nedeni başta Medel olmak üzere orta alanın savunmaya yardımıydı…Kanadalı oyuncu Larin dün gol atamadı, ancak arkadaşlarına çok iyi paslar hazırladı. Kaleye arkası dönük oynaması, hava toplarında ki üstünlüğü yerindeydi. Bir gol atsa kendi adına özgüven açısından daha iyi olabilirdi. Arkadaşlarının kendisine uzak oynaması Larin’in gol atmamasında önemli bir etkendi…

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran Siyah-Beyazlılar'da günün kahramanı şüphesiz Pepe’ydi. Yaşına rağmen oyundan kopmuyor. İki kale arasında mekik dokuyor. Vida da kendisine ayak uydurunca savunma sorunu ortadan kalktı…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ