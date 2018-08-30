Öne Çıkanlar
Beşiktaş - Partizan
Futbol
Haberler > Futbol > Beşiktaş - Partizan maçının yazar yorumu

İbrahim Yıldız: Yeni golcü Pepe!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Sırbistan'ın Partizan takımını 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri; Pepe (2) ve Oğuzhan Özyakup kaydetti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

30 Ağustos 2018 Perşembe, 23:45:57 | Güncelleme:

Sırbistan temsilcisi Partizanı farklı yenen Beşiktaş, oynadığı futbolla taraftarını mutlu etti. Dün sergilenen oyun hem lig de hem de Avrupa’da Siyah – Beyazlılar'ı başarıya taşıyacaktır…

Aslında turu getiren ilk maçta atılan goldü. O maçtan sonra da Beşiktaş’ın turu rahat geçecek bir takım olduğunu yazmıştık. Partizan'a göre bir gömlek daha üstün olan Siyah-Beyazlılar geçen hafta sahasında Antalya’ya yenilmişti. Herkesin kafasında “acaba” sorusu vardı. Fakat, dün akşam sergilenen güzel futbol tüm kuşkuları giderdi.

Beşiktaş’ın lideri artık Pepe diyebiliriz. Savunma oyuncusu olmasına karşın her maç rakip ceza alanında gol arayan atan bir oyuncu. Dün yine tüm ataklar da bir forvet gibi tüm pozisyonların içindeydi. İki gol atarak tecrübesini ve becerisini bir kez daha gösterdi…

Pepe’nin oyuna ağırlığını koyması, arkadaşlarını da ayrıca motive ediyor. Tıpkı Caner gibi istekli, mücadeleci ve oyunu son ana kadar bırakmıyor. Üstelik, duran toplarda ki dikkati ve nereye koşacağını iyi biliyor.

İki golün pasını veren Quaresma ustalığını gösterdi. Pepe’ye gönderdiği toplar tam anlamıyla “adrese teslim“ paslarıydı. Dün çok çalıştı. Yapılan faullere rağmen sinirlenmedi. Oyundan düşmedi. Her aldığı topla rakiplerini zora düşürdü. İyi toplar attı arkadaşlarına…

Şenol Güneş, Partizan karşısında farklı bir diziliş denedi. Kanatların daha çok oyuna katılmasını istiyordu. Caner bu kez kanatta yer aldı. Tıpkı Quaresma gibi verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Şenol hoca, Caner’in her noktadan yaptığı ortaların önemini biliyor. Savunmada oynadığında orta alandan bile orta yapıyor. Bu topların savunma için kolay olduğunu Antalyaspor karşılaşmasında gördük. Böyle olunca, Caner’i ileri alarak kavisli orta yapmasını istedi. Bu düşüncede etkili oldu. Sol bekte oynayan Adriano, tecrübesi ile hatasız oynayan bir başka oyuncuydu.

Beşiktaş takım olarak hatasız oynadı diyebiliriz. Gökhan Gönül’de dün akşamın en çok çalışan ve ileri çıkarak birçok pozisyonun yaratılmasını sağlayan oyuncuydu…



Necip’in sakatlanması ile oyuna giren Oğuzhan, attığı golle taraftarla barışırken üzerinde ki olumsuz havayı da silmiş oldu…
Beşiktaş oyunun tamamında topa hakim taraftı. İkinci yarının başında Partizan ileri çıkınca tehlikeli olabilecek gibi gözüktü. Savunmanın disiplini rakiplerine şans vermedi. Genç kaleci Utku’ya doğru dürüst bir top gelmedi.

Karşılaşma boyunca Partizan’ın bir topu direkten döndü. Onun dışında akılda kalan bir atakları yoktu. Bunun nedeni başta Medel olmak üzere orta alanın savunmaya yardımıydı…

Kanadalı oyuncu Larin dün gol atamadı, ancak arkadaşlarına çok iyi paslar hazırladı. Kaleye arkası dönük oynaması, hava toplarında ki üstünlüğü yerindeydi. Bir gol atsa kendi adına özgüven açısından daha iyi olabilirdi. Arkadaşlarının kendisine uzak oynaması Larin’in gol atmamasında önemli bir etkendi…

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran Siyah-Beyazlılar'da günün kahramanı şüphesiz Pepe’ydi. Yaşına rağmen oyundan kopmuyor. İki kale arasında mekik dokuyor. Vida da kendisine ayak uydurunca savunma sorunu ortadan kalktı…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.